Niğde'de fırtına çatıları uçurdu
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Ulukışla, Niğde, Güncel

Niğde'de fırtına çatıları uçurdu

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde etkili olan fırtına, 8 evin çatısını uçurdu.

10.03.2020 12:07 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:07
Niğde'de fırtına çatıları uçurdu

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde etkili olan fırtına, 8 evin çatısını uçurdu. 

Niğde merkez ile ilçelerinde gece yarısı başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Ulukışla ilçesine bağlı Kılan köyünde etkili olan fırtına nedeniyle 8 evin çatısı uçtu. Uçan çatılardan biri park halindeki aracın üzerine düştü. Aracın ön camı kırılırken, maddi hasar meydana geldi. Bazı evlerin bahçe duvarları ise devrildi. Şiddetli esen rüzgar nedeniyle uçan çatılar elektrik tellerini de kopardı. Kopan elektik kabloları nedeniyle köyde elektrik kesintisinin yaşandığı öğrenildi.


Kaynak: DHA

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