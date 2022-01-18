Niğde'de eğitime kar engeli

NİĞDE'de yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada "Kar yağışı ve olumsuz hava şartları dolayısıyla; 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle kamuda görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.