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Niğde'de eğitime kar engeli

Niğde'de eğitime kar engeli
Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Haberler | Güncel

NİĞDE'de yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

NİĞDE'de yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada "Kar yağışı ve olumsuz hava şartları dolayısıyla; 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle kamuda görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Son Dakika Haberleri

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