Niğde'de limon yüklü TIR devrildi, sürücü öldü
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Niğde'de limon yüklü TIR devrildi, sürücü öldü

Niğde'de limon yüklü TIR devrildi, sürücü öldü
Demirören Haber Ajansı / Ali KADI - Haberler | Güncel

NİĞDE'de limon yüklü TIR'ın kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu sürücü Ersin Ateş (38), hayatını kaybetti.

NİĞDE'de limon yüklü TIR'ın kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu sürücü Ersin Ateş (38), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Adana- Aksaray yolu Beştepeler mevkisinde meydana geldi. Ersin Ateş yönetimindeki 73 SK 415 plakalı limon yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. TIR'da sıkışan sürücü Ateş, hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin çalışmasıyla TIR'dan çıkarılan Ersin Ateş'in cansız bedeni, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.


Niğde'de limon yüklü TIR devrildi, sürücü öldü
Niğde'de limon yüklü TIR devrildi, sürücü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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