Niğde'de devrilen ambulanstaki 3 kişi yaralandı - Haberler
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Niğde'de devrilen ambulanstaki 3 kişi yaralandı

Niğde'de devrilen ambulanstaki 3 kişi yaralandı
AA / Hamza Tav - Haberler | Güncel

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde ambulansın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Çiftlik ilçesinde ambulansın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Hilmi Ünsal yönetimindeki 51 AAZ 528 plakalı ambulans, yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Kömürcü köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile sağlık görevlileri Emin Ertürk Büyükkaya ve Furkan Bulut yaralandı.

Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Hamza Tav - Son Dakika Haberleri

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