Niğde'de DEAŞ şüphelisi Suriyeli tutuklandı
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Niğde'de DEAŞ şüphelisi Suriyeli tutuklandı

Niğde'de DEAŞ şüphelisi Suriyeli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Haberler | Güncel

NİĞDE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu Mervan El Halit, gözaltına alındı.

NİĞDE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu Mervan El Halit, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Mervan El Halit, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu Mervan El Halit'in yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi evinde gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Mervan El Halit, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Niğde'de DEAŞ şüphelisi Suriyeli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı

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