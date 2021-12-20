Niğde'de buzlanma nedeniyle otomobil takla attı: 4 yaralı - Haberler
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Niğde'de buzlanma nedeniyle otomobil takla attı: 4 yaralı

Niğde'de buzlanma nedeniyle otomobil takla attı: 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Haberler | Güncel

NİĞDE'de gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

NİĞDE (DHA) - NİĞDE'de gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Niğde -Adana Otobanı Göbekli Dağ yakınlarında meydana geldi. A.G. yönetimindeki 34 RB 5492 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ters vaziyette kalan otomobilde yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kaza ile igili inceleme başlatıldı.


Niğde'de buzlanma nedeniyle otomobil takla attı: 4 yaralı

Niğde'de buzlanma nedeniyle otomobil takla attı: 4 yaralı

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Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Son Dakika Haberleri

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