Bor Belediyesi bin 500 megavat kapasiteli GES kurdu
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Bor Belediyesi bin 500 megavat kapasiteli GES kurdu

11.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:03

Bor Belediyesi bin 500 megavat kapasiteli GES kurdu Niğde'de Bor Belediyesi tarafından 6 milyon 500 bin lira maliyetle kurulan Güneş Enerji Santrali, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Bor Belediyesi bin 500 megavat kapasiteli GES kurdu

NİĞDE - Niğde'de Bor Belediyesi tarafından 6 milyon 500 bin lira maliyetle kurulan Güneş Enerji Santrali, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Bor Belediyesinin yaklaşık 22 yıllık gelir kapısına kavuştuğunu ve aynı zamanda yerli, milli ve çevreci projenin hayata geçirildiğini belirten Şimşek, şunları söyledi: "Türkiye, enerji alanında dışa bağımlı bir ülke. Petrolü, doğalgazı, ve kömürün büyük bir çoğunluğunu ithal ediyoruz. Bu da cari açık olarak karşımıza çıkıyor. Ancak büyük bir potansiyelimiz var, o da güneş enerjisi. Özellikle Niğde ve çevresi bu anlamda çok önemli bir potansiyele sahip. Biz de bu geçekten yola çıkarak, Valilik olarak 2015 yılında Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesini hayata geçirmiştik. 2018 yılında da YEKA olarak ilan edildi. Bölge, yaklaşık 2 bin 500 hektarlık, bin 500 megavat kapasiteli bir alan. Burası hayata geçirildiğinde bin 250 kişiye istihdam sağlayacak" dedi.

Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ise Yaklaşık 20 bin metrekare alanda inşa edilen tesisin 25 gün gibi kısa bir sürede kurulumunun gerçekleştiğini söyledi.

Baran, "Tesisin kredisini, İller Bankasından karşıladık. Yatırımı 36 taksitle belediyemize kazandırdık. Buranın geliriyle taksitlerini ödeyeceğiz. Santralde, 3534 güneş paneli var. 3 yıl boyunca burada yapılan hizmet kendi borcunu ödeyecek. Tesis, geriye kalan ömrünün 22 yılını Bor Belediyesine ve halkına hizmet etmek için çalışacak. Aylık kazancı, gün doğduğu müddetçe, 23 bin dolar seviyesinde. Buradan her ay bin 264 kilovatlık enerji saplayacağız. Bugünün bedeliyle aylık 170 bin lira gelir elde edeceğiz. Kullandığımız krediyle ilgili 3 yıl boyunca bütçemize hiçbir maliyeti veya masrafı olmayacak. 3 yılın sonunda da her ay yaklaşık 200 bin lira getirisi olacak "

Konuşmalardan ardından, Şimşek, Baran ve diğer protokol üyeleri, kurdele keserek tesisin açılışını yaptı.

Törene, Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Bor Belediyesi bin 500 megavat kapasiteli GES kurdu
Bor Belediyesi bin 500 megavat kapasiteli GES kurdu
Bor Belediyesi bin 500 megavat kapasiteli GES kurdu
Bor Belediyesi bin 500 megavat kapasiteli GES kurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN

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