Niğde'de başına kaya parçası düşen işçi öldü

20.08.2019 15:16

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir maden ocağında başına kaya parçası düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Horoz köyü Esentepe mevkisinde faaliyet gösteren bir maden ocağında patlayıcı kullanılırken kopan kaya parçaları, işçilerden Cengiz Baysu'nun (48) başına isabet etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Baysu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA