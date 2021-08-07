Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada baba ile oğlunu öldüren zanlı tutuklandı
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Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada baba ile oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada baba ile oğlunu öldüren zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hamza Tav - Haberler | Güncel

Niğde'nin Bor ilçesindeki silahlı kavgada baba ve oğlunu öldüren şüpheli tutuklandı.

Niğde'nin Bor ilçesindeki silahlı kavgada baba ve oğlunu öldüren şüpheli tutuklandı.

Kızılca köyü mezarlığında karşılaştığı ve arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı baba ve oğlunu tabanca ile öldüren M.Ü'nün (57) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Bor Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün, Y.B. (63) ve oğlu Ü.B. (21), aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan M.Ü. (57) ile tartışmış, kavgaya dönen olayda M.Ü, tabancayla baba ve oğluna ateş etmişti. Ü.B. olay yerinde, Y.B. ise hastanede yaşamını yitirmişti. Olayın ardından kaçan zanlı M.Ü, jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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