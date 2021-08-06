Son dakika haber! Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü
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Son dakika haber! Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Niğde'deki silahlı kavgada baba ve oğlu öldürüldü.

Niğde'deki silahlı kavgada baba ve oğlu öldürüldü.

Y.B. (63) ve oğlu Ü.B. (21), Bor ilçesi Kızılca köyü mezarlığında karşılaştıkları, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan M.Ü. (57) ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönen olayda M.Ü, üzerinde taşıdığı tabancayla baba ve oğluna ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ü.B. olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Y.B. ise kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan zanlı M.Ü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Son dakika haber! Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü
Son dakika haber! Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü
Son dakika haber! Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü
Son dakika haber! Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü
Son dakika haber! Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü
Son dakika haber! Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü
Son dakika haber! Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü
Son dakika haber! Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü
Son dakika haber! Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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