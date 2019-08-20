Niğde'de altın hırsızlığı iddiası

20.08.2019 15:24

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde yaklaşık 50 bin lira değerinde altın çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Şeyhler köyünde yaşayan Z.D, evinden hırsızlık yapıldığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüpheliler M.B, S.Ç. ve İ.Ç'yi saklandıkları evde yakaladı.

Evde yapılan aramada ele geçirilen 19 cumhuriyet altını, 34 çeyrek altın, bilezik ve yüzük, Z.D'ye teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA