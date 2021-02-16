Niğde'de AK Parti İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

Niğde'de AK Parti İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresinde mevcut başkan Gülsüm Temur güven tazeledi.

Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrenin divan başkanlığını AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi ve Teşkilat ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Canan Baran İzgi yaptı.

Kongrede saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, katılımcılara AK Parti'nin hizmetlerinin yer aldığını video izletildi.

Gülsüm Temur, yaptığı konuşmada, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşına Allah'tan rahmet diledi.

Kongrenin hayırlı olmasını temenni eden Temur, "Bugün birlik ve beraberliğimizi gösteren en güzel gündür. Bu birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece yeni zaferlerin bizi beklediğine inancımız tamdır. Bizler hizmet etmek üzere yola çıktık. Bu bizim onurumuzdur. Liderimizin de söylediği gibi hedef 2023'tür. Bu hedef bizlerin tekrar zaferden zafere koşması için iyi bir fırsattır." ifadelerini kullandı.

Tek liste ile yapılan kongrede mevcut başkan Gülsüm Temur, güven tazeledi.

Kongreye, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye??????? Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Niğde İl Başkanı Ömer Kılıç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, partililer ve delegeler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav