Niğde'de 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Niğde'de yapılan denetimlerde, 60 kilogram gümrük kaçağı tütün ile 90 paket sigara ele geçirildi.

Niğde'de yapılan denetimlerde, 60 kilogram gümrük kaçağı tütün ile 90 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün ve tütün ürünleri satışı yapan iş yerlerine yönelik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Niğde Belediyesi personelinin katılımıyla denetim yaptı.

Kontrol edilen 12 işyerinden, 90 paket gümrük kaçağı sigara, 60 kilogram kıyılmış tütün, bin 700 dolu, 10 bin bandrolsüz boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul