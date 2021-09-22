Niğde'de 3 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı - Haberler
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Niğde'de 3 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Niğde'de 3 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Niğde'de 3 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de 3 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

E.B. idaresindeki 51 HY 487 plakalı otomobille M.Ç. (63) kontrolündeki 51AAE 287 plakalı otomobil ve N.G'nin (55) kullandığı 29 AS 661 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi Yeşilburç Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki E.D, S.D, M.D. ve E.D. ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri
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