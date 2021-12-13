Niğde Belediyesi personeline hizmet içi eğitim verildi

Niğde Belediyesi personeline, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğiyle hizmet içi eğitim verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Gençlik Merkezi'ndeki programda Doç. Dr. Yılmaz Yeşil tarafından "resmi yazışma usul ve esaslarına dair yönetmelik" konulu seminer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, vatandaşa yönelik hizmetlerin iş ve işleyişinin daha sağlıklı yapılabilmesi, resmi yazışmalara ilişkin kuralları yerinde uygulama, bilgi veya belge alışverişini hızlı ve güvenli şekilde yürütmek ve uygulama birliği sağlamak amacıyla bu eğitimin verildiğini belirtti.

Belediye olarak her alanda eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini aktaran Özdemir, kendini yenileyen ve çağın şartlarına göre hazırlayan bir belediye olmak için çabaladıklarını ifade etti.

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

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