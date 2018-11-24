Niğde Belediye Başkanından Öğretmenlere Mesaj

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile bir mesaj yayınlayarak tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladı.

Belediye Başkanı Özkan mesajında; "Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilerek geleceğe hazırlanmasını sağlayan öğretmenler, ülkemizin geleceğine yön vermektedir. Tüm meslek grupları öğretmenlerin elinde şekillenmektedir. Özgürlüğü, bağımsızlığı, ulusal egemenliği, cumhuriyeti ve demokrasiyi koruyan bu değerleri koruyup yüceltecek kuşakları yetiştiren değerli öğretmenler, sizlerin varlığıyla gelecekten en ufak kaygımız ve endişemiz yoktur. En zor şartlarda bile, ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık olan, fedakarlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizin geleceği için gayret gösteren tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun" dedi. - NİĞDE