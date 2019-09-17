Niğde Belediye Başkanı Özdemir Halkla İç İçe

17.09.2019 16:01

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yoğun çalışmaları arasında her fırsatta vatandaşla bir arada olmaya özen gösteriyor.



Niğde Belediye Başkanı Özdemir Ahilik Haftası nedeni ile Selçuk Mahallesinde kurulan Salı Pazarı esnafını ziyaret ederek alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Talep ve şikayetleri dinleyen Özdemir vatandaşlarla tek tek ilgilenerek hayırlı alışverişler temennisinde bulundu.



Aşure ikramları devam ediyor



Selçuk Mahallesi Salı Pazarında Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ikinci aşure programı Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve eşi Duygu Özdemir'in katılımları ile gerçekleşti. Aşure programında Başkan Özdemir, eşi ile birlikte vatandaşlara aşure ikram ederek Muharrem ayını tebrik etti. - NİĞDE

Kaynak: İHA