Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Cuma Çıkışında Vatandaşların sorunlarını dinledi

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İlhanlı Mahallesi'nde cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İlhanlı Mahallesi'nde cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi.

Özdemir, mahalle muhtarı ve başkan yardımcıları ile birlikte İlhanlı Mahallesi'nde sokak sokak dolaşarak yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Her hafta cuma namazını Niğde'nin farklı mahallesinde farklı camilerde kılan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, esnaf ziyaretlerini sürdürerek vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Cuma namazını İlhanlı Mahallesi'nde Hz. Hasan Camii'nde kılan Özdemir, namaz çıkışında cami cemaati ve esnaf ile sohbet etti. Başkan Özdemir, vatandaşların sorunlarını tek tek dinledi. Sıkıntılarını anlatan vatandaşın ve esnafın isteklerini not ettiren Özdemir, aciliyet gerektiren işlerin yapılması konusunda başkan yardımcılarına gerekli talimatları verdi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı