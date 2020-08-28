Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yapılan test sonucu korona virüs testi pozitif çıktı.

"SAĞLIK DURUMUM GAYET İYİ"

Sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyuran Belediye Başkanı Özdemir, açıklamasında şu "Bugün halsizlik şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Kovid-19 testimin sonucu maalesef pozitif çıktı. Şu an durumum gayet iyi. Bir süre ailemle birlikte karantinada olacağım.

"TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMAYIN"

Bu süreçte dualarınızı eksik etmeyin. Tedbiri elden bırakmayın. Sağlıklı günlerde görüşmek ve daha çok çalışabilmek duasıyla" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA