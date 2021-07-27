Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den Emniyet Müdürü Adnan Özdemir'e ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den Emniyet Müdürü Adnan Özdemir'e ziyaret

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den Emniyet Müdürü Adnan Özdemir'e ziyaret
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir'i ziyaret etti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklama göre, Başkan Özdemir, Belediye Başkan Yardımcılarıyla Niğde'ye yeni atanan Emniyet Müdürü Adnan Özdemir'e makamında ziyarette bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Özdemir, emniyet mensupları sayesinde halkın güven ve huzur içinde yaşadığını belirtti.

Emniyet teşkilatıyla halkın rahatı ve huzuru için canla başla çalıştıklarını aktaran Özdemir, "Bu konuda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşen her görevi en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Şehrimizde huzur ve güvenin inşası için Niğde'yi daha mutlu insanların şehri haline getirmek için müdürümüz ile el birliğiyle çalışacağız. Emniyet Müdürümüz Adnan Özdemir'e şehrimiz adına hoş geldin diyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ise ziyaretlerinden dolayı Başkan Özdemir'e teşekkür etti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den Emniyet Müdürü Adnan Özdemir'e ziyaret
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den Emniyet Müdürü Adnan Özdemir'e ziyaret
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den Emniyet Müdürü Adnan Özdemir'e ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Mustafa Şentop Abdurrahman Bulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Mesut Özil Aytaç Kara Burak Elmas Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den Emniyet Müdürü Adnan Özdemir'e ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 17:13:47. #1.16#

title