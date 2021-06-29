NieR Reincarnation Android ve IOS çıkış tarihi duyuruldu
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NieR Reincarnation Android ve IOS çıkış tarihi duyuruldu

NieR Reincarnation Android ve IOS çıkış tarihi duyuruldu
Playerbros - Haberler | Gamegar

Ön sipariş yaptıranlar hediye mücevher ve paketler ile başlayacak

Applibot tarafından geliştirilen mobil aksiyon rol yapma oyunu NieR Re[in]carnation için Android ve IOS çıkış tarihi duyuruldu. 28 Temmuz'da piyasaya sürülecek serisinin yeni oyunu önceki oyunlar Automata ve Replicant ile aynı evrende geçiyor. Drakengard serisinin yan ürünleri olarak nitelendirilen NieR oyunlarının yayıncılığını ünlü şirket Square Enix üstleniyor.

Ön sipariş açıldı

Hikaye hakkında fazla bilgiye sahip olmamakla birlikte Cage adındaki bir diyarda uyanan kız karakteri oynayarak başlıyoruz. Mama ismindeki bir hayalet maceramız boyunca bize yardım ediyor ve anılarımızı geri kazanmak için rehberlik ediyor. NieR Re[in]carnation şuanda ve 'da ön siparişe açılmış durumda. 300 bin üzerinde erken kayıt yaptıran oyuncular başlangıçta hediye mücevher ve oyun içi para ile başlayacak. Her yüz bin kişilik sınır aşıldığında verilen ödüllerin miktarı artacak. Daha fazla bilgiye oyunun ulaşabilirsiniz.

Erken erişim kaydı yaptıran kullanıcı sayısına göre verilecek hediyeler:

300 bin  —  3 bin mücevher

400 bin — 3 bin mücevher + yükseltme paketi

500 bin  — 3 bin mücevher + silah geliştirme paketi

600 bin  — 4 bin 500 mücevher + eşya paketi

Her oyuncu oyunu yükledikten sonra yalnızca bir kez ödüllerden yararlanabilecek. Mücevher ve oyun içi eşya ödülleri kullanıcılara oyunun başında verilecek. Mücevherler başka bir hesaba aktarılamayacak ve paraya dönüştürülemeyecek. Erken erişim süresi oyunun çıkış tarihinden bir gün önce sona erecek.

Square Enix'in NieR serisinin gösterdiği ticari başarı sonrası evrene daha fazla odaklanması bekleniyor. 2017 yılında Playstation4 ve Xbox One için çıkarılan NieR: Automata ile markanın popülaritesi ciddi anlamda arttı. Mobil oyun tarafında da Final Fantasy serisi ile beğeni toplayan Square Enix, oyuncuları NieR heyecanından mahrum bırakmak istemiyor.

Kaynak: Playerbros

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