NieR: Automata, Xbox Game Pass Servisine Geldi Square Enix, geçtiğimiz hafta sonu NieR serisinin onuncu yıl dönümüne özel olarak bir canlı yayın gerçekleştirmişti.

Square Enix, geçtiğimiz hafta sonu NieR serisinin onuncu yıl dönümüne özel olarak bir canlı yayın gerçekleştirmişti. Bu canlı yayın sırasında da NieR: Automata Become as Gods Edition'ın Xbox Game Pass servisine geleceğini öğrenmiştik. Xbox One kullanıcıları, bu oyunu artık abonelikleri kapsamında ek bir ücret ödemeden oynayabilirler.

Nier Replicant/ Gestalt için bir devam oyunu olan NieR: Automata, dünyanın yaratıklar ve robot orduları tarafından harabeye döndüğü bir gelecekte geçiyor. İnsanlıktan geriye kalanlar, dünyanın uydusuna yerleşmiş ve YoRHa'yı kurmuşlardı. YoRHa, isimli insansı robot askeri gücü oluyor. Bu gücün kurulması ile yaratıklar tarafından üretilen robotlar ile insanlar tarafından üretilen insansı robotlar arasında bir savaş başlıyor. Hikaye boyunca 2B, 9S ve A2 karakterlerini yönetiyorsunuz.

2017 yılının Şubat ayında öncelikle Japon oyuncular ile PlayStation 4 platformunda buluşmuş olan NieR: Automata, ertesi ay PC versiyonuyla birlikte Avrupa ve Kuzey Amerika bölgesindeki oyuncuların da beğenisine sunulmuştu. Birkaç ay sonrasında ise dünya genelinde bir milyon barajını geçmiş olan oyun, 2019 yılının Mayıs ayındaki bir önceki ölçüme göre dört milyon adet satma başarısını göstermişti. Xbox One versiyonunun ise 2018 yılının Haziran ayında satışa sunulduğunu söyleyeyim.