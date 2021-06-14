Nida Ateş kimdir? Nida Ateş kaç yaşında, nereli? Nida Ateş biyografisi!

Nida Ateş'te babasından etkilenmiş ve çocukluk yıllarında hem türküleri seslendirmeye başlamış hem de bağlama çalmayı öğrenmiştir. Bugüne kadar bir çok yurtdışı ve içi konser ve festivallerde yer almıştır. Peki, Nida Ateş kimdir? Nida Ateş kaç yaşında, nereli? Nida Ateş mesleği nedir? Nida Ateş hayatı ve biyografisi nedir?

Nida Ateş'te babasından etkilenmiş ve çocukluk yıllarında hem türküleri seslendirmeye başlamış hem de bağlama çalmayı öğrenmiştir. Bugüne kadar bir çok yurtdışı ve içi konser ve festivallerde yer almıştır. Peki, Nida Ateş kimdir? Nida Ateş kaç yaşında, nereli? Nida Ateş mesleği nedir? Nida Ateş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

NİDA ATEŞ KİMDİR?

Usta müzisyen Nida Ateş, 1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babası Sait Ateş halk ozanıdır. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezun olmuştur.

Nida Ateş'te babasından etkilenmiş ve çocukluk yıllarında hem türküleri seslendirmeye başlamış hem de bağlama çalmayı öğrenmiştir. Bugüne kadar bir çok yurtdışı ve içi konser ve festivallerde yer aldı.

2003 yılında Erkan Oğur ve Okan Murat Öztürk'ün yönetmenliğinde hazırladığı "Ömür Bahçesi" adlı solo albümü Kalan Müzik etiketiyle yayınlandı. Aynı yıl Kalan Müzik'ten yayınlanan "Asker Türküleri" ve "Mahpushane" Türküleri adlı karma albümlere birer kayıtla katıldı. Nida Ateş baba tarafından aslen Sivas'lıdır.

ALBÜMLER

Ömür Bahçesi, Yare Sebep, Ege'ye Kalan, Bize Kalan Miras

Nida Ateş - Akşam Olur Karanlığa Kalırsın, Çukur Dizi Şarkısı