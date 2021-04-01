NH3 (Amonyak) asit mi baz mı? NH3 asidik mi bazik mi? Amonyak suda çözünür mü, hangi özelliği gösterir?

Kimya konularında en çok merak edilen sorulardan birisi NH3 bileşiğinin asit mi yoksa baz mı olduğudur. Peki NH3 olarak da bilinen Amonyak asit mi baz mı? NH3 sulu çözeltilerde çözünür mü? NH3 suda çözünür mü? NH3 (Amonyak) asidik özellikte mi yoksa bazik mi?

Asit mi baz mı olduğu en merak edilen bileşiklerin başında NH3 yani Amonyak geliyor. Normalde OH içerenler genellikle bazik özellik gösterirken, H içerenler ise asit özellik gösterir. Fakat bazen istisnai durumlar olabiliyor. Onlardan birisi de NH3'dür. Peki NH3 asit mi baz mı şimdi hep birlikte öğrenelim.

AMONYAK (NH3) NEDİR?

Amonyak, formülü NH3 olan; azot atomu ve hidrojen atomundan oluşan renksiz , keskin ve hoş olmayan kokuya sahip bir gaz bileşiğidir. OH- iyonu içermediği halde suda zayıf baz özelliği gösterir. Bir amonyak molekülü, bir azot ve üç hidrojen atomundan oluşur.

NH3 (AMONYAK) ASİT Mİ BAZ MI?

NH3 (Amonyak) : Bazik bir bileşiktir. (Zayıf bazdır.)

NH3 (Amonyak) bazdır. NH3 normalde asit gibi görünmektedir. Çünkü bileşiğin içerisinde OH- iyonu mevcut değildir. Bu bakımdan asit gibi durmaktadır. Lakin NH yani Amonyak sulu çözeltilerde baz özelliktedir. Kısacası NH3 suda zayıf baz özelliği gösteriyor. Bu bakımdan sorularda vb. yerlerde karşımıza böyle bir soru çıkarsa NH3'ü baz olarak ele almamız gerekmektedir.

NH3 asit ve baz konusunda istisnai bileşiklerden bir tanesidir. Normalde dediğimiz gibi asit gibi duruyor ve şıklarda yanıltma olarak karşımıza çıkabiliyor. Ama NH3 bazdır, asit değildir. Ayrıca NH3 kuvvetli bir baz değil zayıf bir bazdır.

Amonyak (NH3)

AMONYAK SUDA ÇÖZÜNÜR MÜ?

NH3 (Amonyak) suda çözünmektedir.

Amonyak, kovalent bağlı (ametal + ametal) bir bileşiktir. Molekülleri polar olduğundan su içinde yüksek oranda çözünür. Amonyak molekülleri kendi aralarında olduğu gibi su molekülleri ile de zayıf hidrojen bağı oluşturur. Bu nedenle suda çözünür.

NH3 (AMONYAK) KULLANIM ALANLARI NELERDİR?

- Gübre yapımında

- Sanayide

- Boyalarda

- Parfümlerde

- Temizlik malzemelerinde

- Patlayıcılarda

- Nitrik asitin üretiminde

- Ürede

- Plastiklerde

- Endüstriyel soğutma sistemlerinde

NH3 (AMONYAK) YAPISI

Amonyak, kovalent bağlı (ametal + ametal) bir bileşiktir. Molekülleri polar olduğundan su içinde yüksek oranda çözünür. Amonyak molekülleri kendi aralarında olduğu gibi su molekülleri ile de zayıf hidrojen bağı oluşturur. Bu nedenle suda çözünür.

Yaptığı bileşikte, sp3 hibritleşmesi yapmıştır.

Bağ yapmamış bir çift elektronu olduğundan molekül şekli üçgen piramittir, bu yüzden polar bir moleküldür.

Gazlaşma gizli ısısı çok yüksektir, bu nedenle sanayi tesislerinde soğutucu madde olarak da kullanılır.

NH3 ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ NASILDIR?

Oda koşullarında doymuş amonyak çözeltisi %34'lük olup, yoğunluğu 0,88 g/ml'dir.

1 atm basınç ve 0 °C de 1300 litre, 1 atm basınç ve 20 °C de 700 litre amonyak çözünür.

1 atm basınçta kaynama noktası -33,33 °C (239,82 K) dir. -77,73 °C (195,42 K) donduğundan, oda koşullarında gaz halinde bulunur.