ngiN, paz, M4J3R, hardstyle ve beyAz hazır kadro olarak VALORANT organizasyonu arıyor

En son Sangal Esports'un CS: GO kadrosunda gördüğümüz deneyimli isimler ngiN, paz, M4J3R ve koç hardstyle bir diğer deneyimli oyuncu beyAz'ı ile birlikte hazır bir takım olarak VALORANT arenasına adım atmak için organizasyon aradıklarını duyurdu.

30 Ekim 2021 tarihinde eski Sangal Esports koçu Canpolat "hardstyle" Yıldıran'ın yaptığı açıklama ile organizasyonun CS: GO kadrosu takımdan ayrıldığını açıklamıştı. Artık CS: GO arenasında bulunmaktan ve mücadele etmekten heyecan duymadıklarını belirten ekip sıradaki duraklarının bir VALORANT kadrosu kurmak olduğunu söylemişti. Koç, VALORANT arenasına Sangal Esports adı altında adım atmak istediklerini fakat organizasyonun VALORANT kadrosu oluşturmak gibi bir fikrinin olmayışından ötürü bunun gerçekleşmeyeceğini eklemişti.

Koç, VALORANT'ın ekibi için yeni bir ortam olduğunu fakat deneyim ve tecrübelerine güvenlerinin tam olduğunu, CS: GO'da yitirdikleri istek ve arzuyu tekrar yakaladığını görmenin paha biçilemez olduğunu söylemişti. Bu açıklamadan bir hafta sonra, bugün ekip 4 oyuncu ve 1 koç olarak VALORANT organizasyonu aradıklarını açıkladı. Beşinci oyuncuyu takımdaki herkesin rolü belirlendikten sonra bulacaklarını duyurdu.

Deneyimli eski CS: GO profesyonelleri ve yeni VALORANT oyuncularına gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz.

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