NGC'den Kaymakam Arısoy'a ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

NGC'den Kaymakam Arısoy'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
NGC'den Kaymakam Arısoy'a ziyaret

Nazilli Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Özmen ve yönetimi, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'u makamında ziyaret etti.

Nazilli Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Özmen ve yönetimi, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'u makamında ziyaret etti. Başkan Özmen, Kaymakam Arısoy'a cemiyetin yapacağı çalışmalar ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Kaymakamlık makamında sosyal mesafe kurullarına uygun olarak yapılan ziyaret esnasında Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen ve yönetim kurulu üyeleri, 1993 yılında kurulan cemiyetin kuruluşu, amaçları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Şehri tanıtmaya hazırız"

Meslek Yasası başta olmak üzere İnternet Yasasının çıkması için adımlar atılacağını ifade eden Başkan Özmen, "Yerel basının yasal mevzuat ve kanunlardan kaynaklanan sorunlarının yanı sıra meslek yasası sorunları da mevcuttur. Bizler bu sorunların aşılması ve dile getirilmesi için yoğun çalışma yapacağız. Bunun yanı sıra şehrimizin tanıtımı için de görevimizi yerine getireceğiz. Şehrimizin ve yöremize ait ürünlerin tanıtımı için yapılacak çalışmalara her zaman hazırız" diye konuştu.

Sümer Vakfına destek istedi

Yeni göreve seçilen Gazeteciler Cemiyeti yönetiminin, gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, ilçede yeniden aktif hale getirilmeye çalıştığı Sümer Vakfı hakkında bilgiler verip gazetecilerden destek istedi.

NGC Başkanı Ümit Özmen'in Kaymakam Arısoy'a gerçekleştirdiği ziyarete Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Tekeoğlu, Genel Sekreter Ali Soydemir, Muhasip Üye Ayşe Aktaş Yönetim Kurulu Üyesi Metin Özden ve Denetim Kurulu Üyesi Eray Gökçe eşlik etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz
Magazin Bahar Candan Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Merve Boluğur
Spor Ali Koç Can Bartu Caner Erkin Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: NGC'den Kaymakam Arısoy'a ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 09:33:53. #1.15#
title