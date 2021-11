NFS2 hileleri! Need For Speed Underground 2 hileleri neler?

Electronic Arts'ın ikonik yarış oyunu Need For Speed Underground 2'de hile kodlarını girebilmeniz için tek oyunculu modda olmanız gerekmektedir. Oyunun giriş ekranında Enter tuşuna basarak aşağıdaki kodları girerek istediğiniz hileleri aktif edebilirsiniz. İşte Need For Speed Underground 2 (NFS2) hileleri…

regmebaby - Kariyer modunda $20,000 verir

ordermebaby - Kariyer modunda 1.000 $, hızlı yarış modunda RX-8 ve Skyline verir

regmybank - Kariyer modunda $200 verir

needperformance1 - Düzey 1 performans yükseltmeleri açar

gimmevisual1 - Seviye 1 görsel yükseltmeler açar

needperformance2 - Düzey 2 performans yükseltmeleri açar

gimmevisual2 - Seviye 2 görsel yükseltmeler

needmybestbuy - Best Buy kaplama

gottahavebk - Burger King kaplama

gotmycingular - Cingular kaplama

gottaedge - Kenar kaplama

goforoldspice - Old Spice kaplama

kaplama opendoors - Kapılar sponsorlu araba

yodogg - Snoop Dogg sponsorlu araba

wannacapone - Capone sponsorlu araba

shinestreetbright - ShinestStreet sponsorlu araba

gimmechingy - Chingy sponsorlu araba

wantmyd3 - D3 sponsorlu araba

davidchoeart - David Choe sponsorlu araba

tunejapantuning - Japantuning sponsorlu araba

