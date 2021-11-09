NFS2 hileleri! Need For Speed Underground 2 hileleri neler?
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Yarış oyunlarının efsanesi Need For Speed Underground 2 hileleri neler? NFS2 hileleri neler? NFS2 para hilesi! Detayları haberimizde…
Electronic Arts'ın ikonik yarış oyunu Need For Speed Underground 2'de hile kodlarını girebilmeniz için tek oyunculu modda olmanız gerekmektedir. Oyunun giriş ekranında Enter tuşuna basarak aşağıdaki kodları girerek istediğiniz hileleri aktif edebilirsiniz. İşte Need For Speed Underground 2 (NFS2) hileleri…
- regmebaby - Kariyer modunda $20,000 verir
- ordermebaby - Kariyer modunda 1.000 $, hızlı yarış modunda RX-8 ve Skyline verir
- regmybank - Kariyer modunda $200 verir
- needperformance1 - Düzey 1 performans yükseltmeleri açar
- gimmevisual1 - Seviye 1 görsel yükseltmeler açar
- needperformance2 - Düzey 2 performans yükseltmeleri açar
- gimmevisual2 - Seviye 2 görsel yükseltmeler
- needmybestbuy - Best Buy kaplama
- gottahavebk - Burger King kaplama
- gotmycingular - Cingular kaplama
- gottaedge - Kenar kaplama
- goforoldspice - Old Spice kaplama
- opendoors - Kapılar sponsorlu araba
- yodogg - Snoop Dogg sponsorlu araba
- wannacapone - Capone sponsorlu araba
- shinestreetbright - ShinestStreet sponsorlu araba
- gimmechingy - Chingy sponsorlu araba
- wantmyd3 - D3 sponsorlu araba
- davidchoeart - David Choe sponsorlu araba
- tunejapantuning - Japantuning sponsorlu araba
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet