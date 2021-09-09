Nez Demir kimdir? Nez Demir kaç yaşında, nereli? Nez Demir biyografisi!

Oyuncu, Viner Youtuber. 1987 yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Rizelidir. Peki, Nez Demir kimdir? Nez Demir kaç yaşında, nereli? Nez Demir hayatı ve biyografisi nedir?

İlk olarak Instagram üzerinden videolar çekerek paylaşımlar yapmaya başlamıştır. Zaman içerisinde takipçilerin birbirini etiketlemeleri sonucunda sayfası büyümüştür. Daha sonra vine videoları çekmiş kısa sürede ciddi takipçi sayısına ulaşmayı başarmıştır. Peki, Nez Demir kimdir? Nez Demir kaç yaşında, nereli? Nez Demir hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

NEZ DEMİR KİMDİR?

Oyuncu, Viner Youtuber. 1987 yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Rizelidir. Afyon Kocatepe Üniversitesi Pazarlama Bölümünden mezun oldu. Aynı zamanda İşletme Bölümü 2. Sınıf öğrencisidir. Ailesine çok düşkün olan Nez Demir ayrıca çok iyi yemek yapmaktadır. Karadenizli olduğu için akşam bir tur horon dönmeden, bir demlik çay içmeden uyuyamadığını dile getirmiştir.

Özel bir bankada çalışan Nez Demir, çok gezdiğini, farklı ülkelere gittiğini, yine fırsat buldukça gezmeye devam ettiğini belirtmiştir. 8 sene voleybol oynamış, uzun yıllar ise rafting yapmıştır.

İlk olarak İnstagram üzerinden videolar çekerek paylaşımlar yapmaya başlamıştır. Zaman içerisinde takipçilerin birbirini etiketlemeleri sonucunda sayfası büyümüştür. Daha sonra vine videoları çekmiş kısa sürede ciddi takipçi sayısına ulaşmayı başarmıştır. Vine ile 2013 yılında tanıştı. Böylece Türkiye'de ilk Vine kullanan isimler arasında yer aldı.

Birçok ünlü markadan reklam filmi teklifleri almıştır. Ancak uzun senelerini verdiği için kısa süreli işler ile çabalarını riske atmaktan korkmuş ve gelen teklifleri reddetmiştir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Nez Demir, oyunculuğa 2018'de Facia Üçlü adlı filmde başladı, 2019'da vizyona giren O İş Bende ve Malazgirt 1071 filmlerinde de yer aldı.

ROL ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ

Malazgirt 1071 (Aka Hatun, 2021)

O İş Bende (2019)

Facia Üçlü (2018)