New York'ta yeni yıl kutlamalarına aşı şartı - Haberler
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New York'ta yeni yıl kutlamalarına aşı şartı

New York'ta yeni yıl kutlamalarına aşı şartı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

ABD'nin New York kentinde bulunan Times Meydanı'nda yapılacak yeni yıl etkinliklerine katılacaklara Omicron nedeniyle aşı şartı getirildi.

ABD'nin New York kentinde bulunan Times Meydanı'nda yapılacak yeni yıl etkinliklerine katılacaklara Omicron nedeniyle aşı şartı getirildi. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, etkinliklere sadece tüm doz aşılarını yaptıranların alınacağını açıkladı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "New Yorklular son bir yılda muazzam bir ivme kazandı. Kutlanacak çok şey var ve bugün duyurduğumuz ek güvenlik önlemleri, yeni yılı karşılarken Times Meydanı'ndaki aşıları tam olan kalabalığı güvenli ve sağlıklı tutacak" dedi. Getirilen kısıtlamalar kapsamında, etkinlik alanlarına girmek isteyen kişilerden aşılarını tam yaptırdıklarına dair belge göstermeleri istenecek ve maske takmaları zorunlu olacak.


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