New York'ta "Süper ay" Süper Ay'ın Manhattan'ın gökdelenleri arasında ve USNS Comfort hastane gemisi üzerinde yükselmesi Süper Ay'ın gökdelenler arasında hızlı çekimde yükselmesi Süper Ay'ı izleyenler Süper Ay'ın gökdelenler arasında belirginleşmesi Süper Ay'ın Manhattan üzerinde akşam saatlerindeki görünümü NEW YORK...

Süper Ay'ın Manhattan'ın gökdelenleri arasında ve USNS Comfort hastane gemisi üzerinde yükselmesi

Süper Ay'ın gökdelenler arasında hızlı çekimde yükselmesi

Süper Ay'ı izleyenler

Süper Ay'ın gökdelenler arasında belirginleşmesi

Süper Ay'ın Manhattan üzerinde akşam saatlerindeki görünümü NEW YORK - Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", ABD'nin New York kentinde gözlemlendi. "Super Pembe Ay" olarak da adlandırılan "Süper Ay", koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında New York'a gönderilen, ABD donanmasına ait USNS Comfort isimli hastane gemisi üzerinde görüldü.

Kaynak: AA