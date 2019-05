New York'ta Müslüman Polisler İftar Verdi

NEW New York Polis Teşkilatında (NYPD) görev yapan Müslüman polisler, New York'taki Müslüman toplum üyeleri ve diğer dinlerden temsilcileri geleneksel iftar programında ağırladı.

New York kentinde faaliyet gösteren New York Müslüman Polisler Derneğinin, NYPD'nin merkez binasında düzenlediği 11. geleneksel Ramazan iftarına, NYPD'de görev yapan polisler, aileleri, Müslüman ülkelerin diplomatları ve toplumda çeşitli dinleri temsil eden davetliler katıldı.

NYPD'nin faaliyetlerini anlatan video gösterisi ile başlayan iftar programında okunan ABD milli marşının ardından, Türk dedektif Ali Hammutoğlu Kur'an-ı Kerim okudu.

New York Müslüman Polisler Derneği Başkanı Adeel Rana, konuşmasında, herkesin Ramazanını kutlayarak, bu ayın dayanışma ve birlikteliği temsil ettiğini söyledi. Rana, hep birlikte, barış köprülerine zarar veren toplumdaki nefret ve ayrımcılığa karşı çıkılması gerektiğini kaydetti.

NYPD Emniyet Müdürü James P. O'Neill de Ramazan ayında, Müslüman toplumu başta olmak üzere şehirdeki dini ibadethanelerin güvenliğini sağlama çalışmalarına değinerek, "New York'taki çoğulculuk ve çeşitlilik bizim gücümüzü oluşturuyor. Şehrimizin güvenliğini sağlayan ve dünyanın en iyi polis kuvvetini oluşturan arkadaşlara teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Daha sonra sırasıyla Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams, dini toplum temsilcilerinden Staten Island Arnavut Camisi imamı Tahir Kukaj, NYPD Din İşleri Biriminden Haham Alvin Kass ve NYPD Başpapaz Yardımcısı Monsignor Robert Rimano katılımcılara hitap etti.

İftar programında NYPD'de başarıyla görev yapan polisler ile New York toplumu içinde hizmete layık görülenlere ödülleri takdim edildi.

Ödül alanlar arasında, Türk Yardım Kuruluşu Hasene Derneği Başkanı Nedim Sezgin de yer aldı.

