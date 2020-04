New York'ta hayırsever ev sahibi 80 kiracısının nisan ayı kiralarını hediye etti NEW New York'un Brooklyn bölgesinde yaşayan Mario Salerno adlı bir ev sahibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren 80 kiracısının nisan ayı kiralarından feragat etti.

NEW New York'un Brooklyn bölgesinde yaşayan Mario Salerno adlı bir ev sahibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren 80 kiracısının nisan ayı kiralarından feragat etti. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Salerno, 80 kiracısının nisan ayı kira bedellerini almayarak, salgın yüzünden zor günler geçirenlere biraz olsun destekte bulunmak istediğini belirtti. Sahip olduğu 18 apartman binasının panolarına salgına karşı bildiriler asan Salerno, "Hepimizi etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle nisan ayı kiralarımdan feragat ediyorum" notuyla kiracılarına sürpriz yaptı. Kira gelirinden feragat etmesi kısa sürede hem ulusal hem de sosyal medyada ilgi çeken Salerno, yerel Greepointers gazetesine verdiği röportajda, "Kaybedeceğim gelir önemli değil, şu anda insanların sağlığı daha önemli." ifadesini kullandı. ABD'de yayılan koronavirüs salgınının en yoğun hissedildiği yer olan New York'ta son verilere göre vaka sayısı 100 bini aşmış, virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bine yaklaşmıştı. Kaynak: AA