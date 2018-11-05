New York Maratonu Koşuldu - New

New York Maratonu'nu erkeklerde Etiyopyalı Lelisa Desisa, kadınlarda Kenyalı Mary Keitany kazandı.

New York'ta, Staten Island'dan başlayıp Brooklyn, Queens ve Bronx ilçelerinden geçildikten sonra Manhattan'daki Central Park'ta sona eren maratonun kazananları belirlendi.

Erkeklerde Etiyopyalı atlet Lelisa Desisa, 2 saat 5 dakika 59 saniye ile birinciliği göğüsledi. Daha önce 2013 ve 2015'te Boston'da birincilik kazanan 28 yaşındaki Desisa, New York Maratonu'nda ilk kez zirvede yer almış oldu.

Desisa'nın 2 saniye gerisinde Etiyopyalı Shura Kitata'nın ikinci olduğu erkekler kategorisinde, geçen yılın şampiyonu Kenyalı Geoffrey Kamworor da liderin 27 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Kenyalı Keitany, 4. kez şampiyon

Kadınlarda Kenyalı Mary Keitany, 2 saat 22 dakika 48 saniye ile New York Maratonu tarihinde 4. kez birincilik kazandı.

Kadınlar kategorisinde 2 saat 26 dakika 2 saniye ile Kenyalı Vivian Cheruiyot ikinci olurken geçen yılın şampiyonu ABD'li Shalane Flanagan ise 2 saat 26 dakika 22 saniyeyle mücadeleyi 3. sırada tamamladı.