New World sunucu değişimleri geçici olarak devre dışı bırakıldı

New World topluluk yöneticisi Luxendra, New World forumlarında, New World oyuncularını hata nedeniyle sunucu transferlerinin geçici olarak devre dışı bırakıldığı konusunda uyaran bir mesaj yayınladı.

Luxendra, yayınladığı mesajda "Bu sadece mevcut bir sunucu aktarım belirtecine sahip oyuncuları etkilemektedir" diye yazdı. "Özelliği yeniden etkinleştirdikten sonra yeni bir güncelleme getireceğiz" sözlerine yer verdi.

Luxendra, hata olarak konuyla ilgili herhangi bir ayrıntı vermiyor, sadece dünya transfer özelliğinin bir şekilde durumu daha da kötüleştiriyor. New World, 20-21 Aralık'ta büyük bir sunucu birleştirme güncellemesi getirdi ve oyuncuları daha az oynanan dünyalarının çoğunda birleştirdi.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü

