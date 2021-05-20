Nevzat Kaya kimdir?
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Nevzat Kaya kimdir?

Nevzat Kaya kimdir?
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Gündeme gelen isimlerden olan iş insanı Nevzat Kaya kimdir?

Nevzat Kaya kimdir? sorusu gündemin merak edilen konularından biri olarak karşımıza çıkıyor.

NEVZAT KAYA KİMDİR?

Nevzat Kaya, bir motorlu araçlar satış işletmesinin sahibidir. 2015 yılında Aston Martin'in Türkiye temsilciliğini alarak otomotiv sektöründe önemli bir gelişmeye imza attı. 1972 doğumlu olan Nevzat Kaya otomobil sektörünün önde gelen tanınmış isimlerinden birisidir.

Muş doğumlu olan Nevzat Kaya, ilk okulu Muş'ta okuduktan sonra lisans eğitimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul'da ağabeyinin tekstil firmasında çalışmasının ardından otomotiv sektörüne giriş yaptı.

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