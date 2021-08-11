Nevvar İşgören kabri başında anıldı
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Nevvar İşgören kabri başında anıldı

Nevvar İşgören kabri başında anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nevvar Salih İşgören Vakfı kurucusu olan ve hayatını kaybeden Salih İşgören'in eşi Nevvar İşgören, ölümünün 13. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Nevvar Salih İşgören Vakfı kurucusu olan ve hayatını kaybeden Salih İşgören'in eşi Nevvar İşgören, ölümünün 13. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Nevvar Salih İşgören Vakfı yöneticileri, 2008 yılında hayatını kaybeden hayırsever Nevvar İşgören'i vefatının 13. yıl dönümünde Aşağı Narlıdere Mezarlığındaki kabri başında andı. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda, hem Nevvar İşgören için hem de 2011 yılında vefat eden Salih İşgören için de dualar edildi.

Bir dönem Nevvar Salih İşgören Vakfı'nda genel sekreterlik görevini yürüten Mahir Dinç, Nevvar İşgören'in özgeçmişini ve yaptığı hayır işlerini anlattı. Dinç, Nevvar İşgören'in 13 yıl önce hayatını kaybettiğini; ancak bıraktığı mirasını Nevvar Salih İşgören Vakfı'nın yaşattığını söyledi. Konuşmaların ardından Nevvar İşgören ve Salih İşgören'in mezarına güller bırakıldı.

Anma törenine; Nevvar Salih İşgören Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mülayim Altınkalp, yönetim kurulu, Başkan Yardımcısı Enes Uzunlar ve Mahir Dinç ile Nevvar Salih İşgören adını taşıyan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - İZMİR

Nevvar İşgören kabri başında anıldı
Nevvar İşgören kabri başında anıldı
Nevvar İşgören kabri başında anıldı
Nevvar İşgören kabri başında anıldı
Nevvar İşgören kabri başında anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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