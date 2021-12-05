NEVÜ Rektörü Aktekin TİKA Başkanı Serkan Kayalar'ı Ziyaret Etti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ( Tika ) Başkanı Serkan Kayalar'ı ziyaret etti. Ziyarette iki kurumun ortak yürütebileceği çalışmalar ele alındı.

TİKA Başkanı Serkan Kayalar, dünyanın farklı ülkelerinde yürüttükleri projelerle ilgili bilgi paylaşarak, NEVÜ ile TİKA arasında yapılabilecek iş birliği projelerini hayata geçirmekten büyük memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin yürüttüğü çeşitli çalışmalar hakkında bilgi veren Rektör Aktekin, "Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında ihtisas üniversitesi olarak gündemlerinde birçok faaliyet ve proje olduğunu ve TİKA ile her alanda iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirterek, TİKA Başkanı Serkan Kayalar'a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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