Nevşin Mengü kimdir? Nevşin Mengü kaç yaşında, evli mi?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Nevşin Mengü hakkında araştırmalar yapılıyor. Nevşin Mengü kimdir? Nevşin Mengü kaç yaşında, nereli? Nevşin Mengü hayatı ve biyografisi!

NEVŞİN MENGÜ KİMDİR?

Doğum Yeri : Ankara

Doğum Tarihi : 1.1.1982

Nevşin Mengü, 1982 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Burak adında bir erkek kardeşi olan Nevşin Mengü, politikacı Şahin Mengü ve Figen Mengü'nün kızıdır. Aslen Kastamonu İneboludur. İlkokulu bitirdikten sonra ortaokul ve liseyi Ted Ankara Koleji'nde bitirdi.

Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun olduktan sonra da yüksek lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi'nde "Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler" üzerine yaptı.

2005 yılında Kanaltürk televizyonunda televizyonculuğa başladı.

Nevşin Mengü, bu kanalda ilk olarak Kadınlar Kulübü programını sundu. 2006 yılında da Habertürk'de muhabirliğe başladı. Ardından TRT'ye prodüksiyon ve iletişim hizmetleri sağlayan One Ajans'ın Tahran muhabirliğini yapmak üzere Tahran'a giderek 1,5 yıl orada kaldı.

Nevşin Mengü, Temmuz 2011'de Kanal D'nin ana haber sunucusu Mehmet Ali Birand'ın sağlık sorunları nedeniyle yayına çıkamaması sonucu aynı gün içinde iki farklı televizyon kanalında ana haber bülteni sunarak televizyonculuk tarihine geçmiştir.

Hürriyet Gazetesi'nde de 6 ay çalıştıktan sonra geçtiği CNN Türk kanalında editörlük yaptı ve ana haber bültenlerini sundu.

2017 yılının Mayıs ayında CNN Türk yönetimi tarfından işine son verildi.

Nevşin Mengü, 2017 yılından beri BirGün Gazetesinde ve Bavul dergisi'nde köşe yazıları yazmaktadır. Mengü, iyi derecede İngilizce, orta düzeyde Almanca ve Farsça biliyor.

Nevşin Mengü ayrıca vejeteryan ve triatlon sporcusudur.

Kitapları:

2017 - İnsanın Düşünmekten Canı Yanar mı?

NEVŞİN MENGÜ EVLİ Mİ?

Nevşin Mengü'nün özel hayatı, medyada fazla yer bulmamış bir konudur. Hakkında evli mi olduğu ya da sevgilisi olup olmadığına dair çok az bilgi bulunmaktadır. Kendisi, daha çok profesyonel yaşamı ve gazetecilik kariyerindeki cesur tavırlarıyla tanınmaktadır. Özel hayatını kamuoyu ile paylaşmakta