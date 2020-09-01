Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak
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Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak

CNN Türk'ten ayrıldıktan sonra çeşitli gazete ve dijital mecralarda görmeye alıştığımız Nevşin Mengü, yeni sezonda yönetimine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin getirildiği öne sürülen Olay TV'de boy gösterecek.

01.09.2020 12:54 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:46

Yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Olay TV, Mengü'yü kadrosuna kattı. Deneyimli haberci yeni sezonda yönetimine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin getirildiği öne sürülen Olay TV'nin ana haber bülteninde izleyici ile buluşacak.

CNN Türk'ten sonra güzel sunucu, Birgün Gazetesi ve Bavul Dergisi için yazılar yazmış ayrıca bazı internet sitelerinin sosyal medya hesaplarında ise programlar hazırlayıp sunmuştu.

KADROYA DENEYİMLİ İSİMLERİ KATIYORLAR

Merkezini Bursa'dan İstanbul'a taşıyan ve Kağıthane'de modern bir bina inşa eden Olay TV ise kadrosuna daha önce Kanal D Haber'in eski Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar ve NTV'nin kurucusu Nuri Çolakoğlu'nu katmıştı. Sarılar'ın yöneteceği kanalda Çolakoğlu ise danışmanlık koltuğunda oturuyor.

Kurum ayrıca Ankara Temsilciliği için de deneyimli gazeteci ve televizyoncu Özlem Akarsu Çelik ile el sıkışmış durumda.

Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları (1)
BABA: Yakışır Nevşin hanım Banu Güven i de unutmayın.
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