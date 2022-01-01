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Nevşehir Valisi Becel, yılın ilk bebeğini ziyaret etti

Nevşehir Valisi Becel, yılın ilk bebeğini ziyaret etti
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, kentte 2022'nin ilk dakikalarında dünyaya "merhaba" diyen bebeği ve ailesini hastanede ziyaret etti.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, kentte 2022'nin ilk dakikalarında dünyaya "merhaba" diyen bebeği ve ailesini hastanede ziyaret etti.

Vali Becel, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen Kader ve Ali Dinç çiftinin bebekleri Ozan Ali'ye altın taktı.

Sağlık personeli ve tedavi gören hastalarla sohbet eden Becel, yeni yıllarını tebrik etti.

Vali Becel, ayrıca görev başındaki polis ve jandarmanın uygulama noktaları, 112 Acil Çağrı Merkezi, Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezini de ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı, ekiplere kolaylık diledi.

Nevşehir Valisi Becel, yılın ilk bebeğini ziyaret etti

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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