Nevşehir Tarihi kaleyi 6 ayda 64 bin turist ziyaret etti



Tarihi kaleyi 6 ayda 64 bin turist ziyaret etti



Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR(DHA)- KAPADOKYA bölgesinin en önemli turistik merkezlerinden biri olan tarihi Uçhisar kalesi 2017 yılının geride kalan 6 aylık bölümünde de bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini görmeyi sürdürdü.



Son yıllarda Uçhisar belediyesinin başta aydınlatma olmak üzere birçok alanda düzenlemeler yaptığı ve yöreye gelen yerli ve yabancı turistlerin artık akşam karanlığında da gezebildiği tarihi Uçhisar kalesini yılın ilk altı ayında 64 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı



Tarihi kaleyi bu süre içerisinde 25 bin 550'si öğrenci, 38 bin 140'ı ise tam biletli olmak üzere 64 bin yerli ve yabancı ziyaret ederek peribacalarını bölgenin en yüksek tepesinden izleme fırsatı elde etti.