Nevşehir JAKEM Komutanlığında eğitilen köpekler yarıştı

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında 19 köpek ile sorumluları kondisyon parkurunda yarıştı.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında 19 köpek ile sorumluları kondisyon parkurunda yarıştı.

Eğitimli köpekler, sorumluları eşliğinde parkura çıktı.

Yarışmada Jandarma Uzman Çavuş Caner Üçgül'ün uyuşturucu madde arama köpeği birinci, Jandarma Uzman Çavuş Rıdvan Özer'in mayın arama köpeği ikinci, Jandarma Uzman Çavuş Mücahit Saraçlı'nın mayın arama köpeği ise üçüncü oldu.

Dereceye giren köpeklerin sorumlularına JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın tarafından ödül verildi.

Altın, yaptığı konuşmada, "9 branşta 19 köpeğimiz ve sorumluları yarıştı. Bu parkurda daha önce 2 yarış yapmıştık. Her yarışmada ayrı bir heyecan, güzellik yaşıyoruz. Kursiyerlerimiz canla başla mücadele etti. Bu yarışmalara Mersin itfaiyesinden bir sivil personelimiz, Azerbaycan'dan bir astsubay arkadaşımız ve yine Suriye'den bir misafir arkadaşımız da katıldı. Komutanlığımız personeli ve dışarıdan gelen personele ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilaver Can