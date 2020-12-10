Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Aktekin AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğraflar hakkında bilgi alan Aktekin, haber, yaşam ve spor kategorisindeki fotoğrafları inceledi.

Aktekin, haber kategorisinde Ayhan Mehmet'in "Sığınmacıların Midilli yolculuğu", yaşam kategorisinde Behçet Alkan'ın "Koronavirüs döneminde açık hava sineması", sporda ise Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" ile Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Ülke ve dünya gündemine dair haberleri AA'dan takip ettiğini belirten Aktekin, şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansı, Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri halkımızı, ülkemiz ve dünya gündeminden haberdar eden, bu noktada objektif, gerçek, sağlıklı habercilik anlayışı ile bizleri aydınlatan bir kurum. Bu dijital çağda haberin yanında, teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak görsele verdiği önem, Anadolu Ajansı'nı dünya çapında bir kurum haline getiriyor. Dünyanın değişik yerlerinde yaşanan gelişmelere ait fotoğraflara oy verirken zorlandım. Çünkü hepsi birbirinden kıymetli. Bir fotoğraf binlerce sözcüğe bedel. Hepsi kıymetli olmakla beraber, bazıları, içerdiği mesaj nedeniyle daha çok dikkatimizi çekti."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan