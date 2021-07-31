Nevşehir eski belediye başkanı vefat etti
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Nevşehir eski belediye başkanı vefat etti

Nevşehir eski belediye başkanı vefat etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Nevşehir'de 1984-1989 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapan Yahya Yılmaz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Nevşehir'de 1984-1989 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapan Yahya Yılmaz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Anavatan Partisi'nden 1984 yılında yapılan seçimlerde Nevşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Yahya Yılmaz (86) İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Nevşehir eski belediye başkanı Yahya Yılmaz'ın cenazesi Nevşehir'de toprağa verilecek. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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