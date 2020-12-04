Nevşehir Emniyeti siber dolandırıcılığa hazırladığı video ile dikkat çekti
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Nevşehir Emniyeti siber dolandırıcılığa hazırladığı video ile dikkat çekti

04.12.2020 14:30 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:01

Nevşehir Emniyeti siber dolandırıcılığa hazırladığı video ile dikkat çekti Türkiye'de son günlerde artan siber dolandırıcılık konusunda vatandaşları hazırladığı video ile uyaran Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'nün kısa filmi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Nevşehir Emniyeti siber dolandırıcılığa hazırladığı video ile dikkat çekti

NEVŞEHİR - Türkiye'de son günlerde artan siber dolandırıcılık konusunda vatandaşları hazırladığı video ile uyaran Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'nün kısa filmi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Türkiye'de ve Nevşehir'de artan siber dolandırıcılık suçlarına karşı vatandaşları hazırladığı kısa film ile uyaran Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'nün siber dolandırıcılığa dikkat kısa filmi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan kısa filmde, bir amcadan bir haladan gelmiş gibi gözüken ama dolandırıcıların yeni yöntemi olduğuna dikkat çekilen kısa filmde Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yakınlarınızdan geldiğini düşündüğünüz mesajlar "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık amaçlı olabilir. Bizzat kendileriyle iletişime geçmeden bu tuzağa düşmeyelim Siber Korsanlara karşı dikkatli olalım" yazısı paylaşıldı.

Nevşehir Emniyeti siber dolandırıcılığa hazırladığı video ile dikkat çekti
Nevşehir Emniyeti siber dolandırıcılığa hazırladığı video ile dikkat çekti
Nevşehir Emniyeti siber dolandırıcılığa hazırladığı video ile dikkat çekti
Nevşehir Emniyeti siber dolandırıcılığa hazırladığı video ile dikkat çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / COŞKUN SAĞLAMDİN

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