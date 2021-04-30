Nevşehir Emniyeti kuş uçurtmuyor
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Nevşehir Emniyeti kuş uçurtmuyor

Nevşehir Emniyeti kuş uçurtmuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tüm Türkiye'de dün akşam başlayan ve 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından caddelerde araçlar tek tek durdurularak izin belgelerini kontrol ediyor.

Tüm Türkiye'de dün akşam başlayan ve 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından caddelerde araçlar tek tek durdurularak izin belgelerini kontrol ediyor.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün akşam başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte bu sabah saatlerinden itibaren caddelerde tüm araçları durdurarak izin belgesi ve kimlik kontrolü yapıyor. Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan araçları tek tek durduran polis ekipleri izin belgelerini kontrol etmesinin ardından araçlara izin veriyor. - NEVŞEHİR

Nevşehir Emniyeti kuş uçurtmuyor
Nevşehir Emniyeti kuş uçurtmuyor
Nevşehir Emniyeti kuş uçurtmuyor
Nevşehir Emniyeti kuş uçurtmuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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