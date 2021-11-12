Nevşehir Emniyeti araç filosuna 6 araç daha ekledi - Haberler
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Nevşehir Emniyeti araç filosuna 6 araç daha ekledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Nevşehir Emniyeti araç filosuna 6 araç daha ekledi

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü araç filosuna 6 araç daha ekledi.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Emniyet Müdürlüğü araç filosuna 6 araç daha ekledi.

Yeni araçların hizmete girmesi dolayısıyla Nevşehir Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törende kurban kesilerek dua edildi. Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay; hizmete giren yeni araçların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tescil işlemleri tamamlandıktan sonra hizmete giren 6 araç emniyet müdürlüğü bünyesinde bulunan çeşitli şubelere teslim edildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir Emniyeti araç filosuna 6 araç daha ekledi

Nevşehir Emniyeti araç filosuna 6 araç daha ekledi

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