Nevşehir'deki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nevşehir'deki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Nevşehir'deki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 34 VIK 76 plakalı otomobil ile 40 AU 439 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışması sonrasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Meydana gelen trafik kazasında Ahmet Gürbüz, Sebate Ünal ve Osman Dikmen hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 3 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Alkollü sürücü polis noktasına daldı: 2'si polis 4 yaralı
Alkollü sürücü polis noktasına daldı: 2'si polis 4 yaralı
Sürücüsünün el frenini çekmeye unuttuğu otomobil fırına böyle girdi
Sürücüsünün el frenini çekmeye unuttuğu otomobil fırına böyle girdi
Diyarbakır'da iki farklı yerde iki kaza: 3 ölü, 10 yaralı
Diyarbakır'da iki farklı yerde iki kaza: 3 ölü, 10 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Angela Merkel Boris Johnson Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emel Sayın Kaan Yıldırım Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Okay Yokuşlu Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nevşehir'deki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 15:02:29. #1.16#

title