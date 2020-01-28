Nevşehir'de "Ustalarla Tiyatro Atölyesi" etkinliği

28.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:36

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Ustalarla Tiyatro Atölyesi" başladı.



Nevşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte tiyatroya meraklı olan, oyunculuk mesleğini seçen, tiyatro yeteneklerini kullanmak isteyen kişilerin temel oyunculuk konusunda eğitilmesi ve yetenekli gençlerin tespit edilebilmesi amacıyla belediye tarafından etkinlik düzenlendi.

Katılımcı sayısının sınırlı tutulduğu ve başvuruların İnternet ortamından yapıldığı atölyeye, Nevşehir'in yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara ve çevre illerden 64 kişi kayıt yaptırdı.



Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde başlayan ve 3 Şubat'a kadar sürecek atölyede Volkan Severcan, Ziya Kürküt, Gürol Tombul, Sefa Zengin, Oya Tolga, Sim Tolga, Zeyno Günenç, Gilles Kanart, Dr. İbrahim Sarıtaş, Yeşim Alıç, Murat Kodallı, Sonkan Damcıoğlu, Zuhal Yalçın, Suat Özturna, Erhan Yazıcıoğlu, Haluk Özenç ve Bora Severcan, alanlarıyla ilgili eğitim verecek.

Kaynak: AA