Nevşehir'de trafik kazasında Aselsan mühendisi hayatını kaybetti
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Nevşehir'de trafik kazasında Aselsan mühendisi hayatını kaybetti

Nevşehir'de trafik kazasında Aselsan mühendisi hayatını kaybetti Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Aselsan mühendisi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

29.05.2020 20:14 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:18

Nevşehir'de trafik kazasında Aselsan mühendisi hayatını kaybetti

Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Aselsan mühendisi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, bu sabah saatlerinde Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesine bağlı Altıpınar köyü girişinde 06 BFY plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Araç içerisinde bulunan Aselsan'a iş yapan firmanın mühendislerinden 24 yaşındaki Ayşe Betül Topuz kaza yerinde hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Nevşehir'de trafik kazasında Aselsan mühendisi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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